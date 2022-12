Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: l'anticancéreux Imjudo recommandé dans l'UE information fournie par Cercle Finance • 16/12/2022 à 14:22









(CercleFinance.com) - Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé vendredi l'approbation d'Imjudo d'AstraZeneca dans le traitement du carcinome hépatocellulaire.



Dans un avis publié sur son site Internet, le CHMP explique qu'Imjudo, un anticorps monoclonal, fonctionne en se liant à la protéine CTLA-4, présente à la surface des lymphocytes T, favorisant ainsi l'activité anti-tumorale.



L'émanation de l'EMA souligne que l'Imjudo, associé au durvalumab, un autre anticorps monoclonal d'AstraZeneca, a permis d'améliorer de manière significative la survie globale des patients traités par rapport au traitement de référence actuel de la maladie, le sorafenib, dans une étude de phase III dans le traitement du carcinome hépatocellulaire avancé ou non opérable.





