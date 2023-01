AstraZeneca: l'Airsupra approuvé par la FDA aux USA information fournie par Cercle Finance • 11/01/2023 à 15:03

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que l'Airsupra (albutérol/budésonide), anciennement connu sous le nom de PT027, a été approuvé aux États-Unis pour le traitement ou la prévention de la bronchoconstriction et pour réduire le risque d'exacerbations chez les personnes asthmatiques âgées de 18 ans et plus.



L'approbation par la Food and Drug Administration (FDA) s'appuie sur plusieurs essais de phase III. Dans l'essai DENALI, Airsupra a considérablement amélioré la fonction pulmonaire par rapport aux composants individuels albutérol et budésonide chez les patients souffrant d'asthme léger à modéré.



' L'approbation d'Airsupra signifie que pour la première fois, les adultes asthmatiques aux États-Unis disposent d'un traitement de secours pour gérer à la fois leurs symptômes et la nature inflammatoire de leur maladie', a commenté Bradley E. Chipps, ancien président de l'American College of Allergy, Asthma & Immunology et directeur médical du Capital Allergy & Respiratory Disease Center à Sacramento, aux États-Unis.