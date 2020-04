Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : l'AGA se tiendra à huis clos Cercle Finance • 20/04/2020 à 12:01









(CercleFinance.com) - En raison de la pandémie de coronavirus, l'assemblée générale annuelle d'AstraZeneca se tiendra à huis clos, au siège social de la société, à Cambridge le mercredi 29 avril. C'est ce qu'a indiqué le fabricant de médicaments ce matin. En d'autres termes, les actionnaires ne pourront pas assister à l'assemblée en personne. Les actionnaires sont ainsi vivement encouragés à désigner le président de l'Assemblée générale comme leur mandataire.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +0.33%