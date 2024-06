Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: l'acquisition de Fusion est finalisée information fournie par Cercle Finance • 05/06/2024 à 09:50









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi avoir finalisé avec succès l'acquisition de Fusion Pharmaceuticals, une société biopharmaceutique canadienne spécialisée dans le développement de radio-conjugués de nouvelle génération.



Dans son communiqué, le groupe explique que l'opération s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à proposer aux patients atteints d'un cancer des traitements mieux ciblés, au lieu de la chimiothérapie et de la radiothérapie.



Les radio-conjugués ou radioligands (RLT) sont des traitements innovants actuellement à l'étude qui ont été conçus afin de se lier spécifiquement à des cibles surexprimées dans les tumeurs et guérir des cancers difficiles à traiter.



Aux termes de la transaction, Fusion sera retiré de la cote du Nasdaq pour devenir une filiale à part entière d'AstraZeneca, avec des opérations à la fois au Canada et aux Etats-Unis.



Au total, le prix de l'acquisition est estimé à quelque 2,4 milliards de dollars.





