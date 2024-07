Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: l'acquisition d'Amolyt Pharma est finalisée information fournie par Cercle Finance • 15/07/2024 à 11:12









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi avoir finalisé l'acquisition d'Amolyt Pharma, une société biotechnologique française spécialisée dans le traitement des maladies endocriniennes rares.



Dans un communiqué, le groupe biopharmaceutique explique que ce rachat va permettre à Alexion, sa filiale dédiée aux maladies rares, de renforcer son expertise dans l'endocrinologie de pointe.



L'opération va en effet le conduire à mettre la main sur l'eneboparatide (AZP-3601), un médicament expérimental actuellement en phase III de développement dans l'hypoparathyroïdie, un déficit en hormone parathyroïdienne.



Aux termes de l'accord, AstraZeneca a déboursé 1,05 milliard de dollars en numéraire dans le cadre de la transaction, un montant auquel pourraient s'ajouter quelque 250 millions de dollars additionnels sous réserve de l'atteinte de certaines étapes réglementaires.





