AstraZeneca: investissement en actions dans Cellectis

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé aujourd'hui avoir réalisé un investissement en actions auprès de Cellectis, une société de biotechnologie au stade clinique.



Pour rappel, au quatrième trimestre 2023, Cellectis avait reçu un paiement initial de 105 millions de dollars d'AstraZeneca, qui comprenait un paiement initial en espèces de 25 millions de dollars.



Un investissement en actions supplémentaire de 140 millions de dollars, à 5 dollars/action, a été clôturé.



Après ce second investissement, AstraZeneca détient une participation totale d'environ 44 % dans Cellectis.





Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.96%