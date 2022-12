Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: indication étendue recommandée pour Forxiga information fournie par Cercle Finance • 19/12/2022 à 13:45









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que son Forxiga a été recommandé par le CHMP pour approbation dans l'UE afin d'en faire le premier traitement de l'insuffisance cardiaque indiqué dans toute la gamme de fractions d'éjection avec une réduction de la mortalité prouvée.



Le CHMP a fondé son avis positif sur les résultats de l'essai de phase III DELIVER, et ceux d'une analyse groupée pré-spécifiée dans laquelle Forxiga a démontré un bénéfice en termes de mortalité sur toute la plage de fraction d'éjection.



Le groupe de santé britannique souligne que l'insuffisance cardiaque, maladie chronique potentiellement mortelle dans laquelle le coeur ne peut pas pomper suffisamment de sang dans le corps, affecte 15 millions de personnes dans l'Union européenne.





