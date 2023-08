Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: indication élargie pour Soliris au Japon information fournie par Cercle Finance • 24/08/2023 à 09:52









(CercleFinance.com) - Soliris (eculizumab) a été approuvé au Japon pour une utilisation élargie afin d'inclure le traitement de la myasthénie grave généralisée (gMG) chez les patients pédiatriques qui sont positifs aux anticorps anti-récepteur de l'acétylcholine (AchR).



Pour rappel, la gMG est une maladie neuromusculaire auto-immune rare, débilitante et chronique qui entraîne une perte de la fonction musculaire et une faiblesse grave.



Soliris est la première et la seule thérapie ciblée approuvée pour le traitement des enfants et adolescents atteints de gMG au Japon.



L'approbation du ministère japonais de la Santé, du Travail et de la Protection sociale (MHLW) s'appuie sur les résultats d'un essai de phase III.





