AstraZeneca : indication élargie pour l'Ultomiris en Europe

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que l'Ultomiris (ravulizumab) a été approuvé dans l'Union européenne pour une indication élargie incluant les enfants de 10kg et plus ainsi que les adolescents atteints d'hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN), un trouble sanguin ultra-rare et grave caractérisé par la destruction de globules rouges qui peuvent provoquer une thrombose (caillots sanguins) et potentiellement la mort. Une étude de phase III a en effet montré l'innocuité et l'efficacité d'Ultomiris chez ces patients, offrant par ailleurs une fréquence d'administration réduite par rapport à la norme de soin actuelle, le Soliris (eculizumab). L'approbation fait suite à la recommandation du comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments en juillet 2021.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +0.26%