AstraZeneca: indication élargie pour Enhertu dans l'UE

(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir que Enhertu a été approuvé dans l'UE pour les patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique HER2-positif traitées avec un ou plusieurs traitements antérieurs à base d'anti-HER2



L'approbation élargit l'indication d'Enhertu d'AstraZeneca et de Daiichi Sankyo à travers l'Europe à une utilisation plus précoce dans le cancer du sein métastatique HER2-positif



Cette approbation s'appuie sur 'les résultats révolutionnaires' d'une étude montrant que Enhertu avait démontré une réduction de 72% du risque de progression de la maladie ou de décès par rapport au trastuzumab emtansine (T-DM1)





