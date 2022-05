Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: indication élargie pour Enhertu information fournie par Cercle Finance • 05/05/2022 à 11:38









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que la Food & Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a approuvé l'utilisation d'Enhertu (trastuzumab deruxtecan) dans un contexte métastatique antérieur comme traitement du cancer du sein métastatique.



' Enhertu était déjà établi dans le traitement de dernière ligne des patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique HER2-positif, et nous sommes ravis qu'avec cette approbation, les patientes aux États-Unis puisse désormais accéder au potentiel de transformation d'Enhertu plus tôt dans leur traitement', explique Dave Fredrickson, vice-président exécutif en charge de l'unité commerciale d'oncologie chez AstraZeneca.



L'administration d'Enhertu plus tôt dans le traitement des patients pourrait potentiellement retarder la progression de la maladie, estime Catherine Ormerod, vice-présidente exécutive chez Living Beyond Breast Cancer.



AstraZeneca souligne que cette approbation fait suite à la récente évaluation prioritaire et à la désignation de thérapie révolutionnaire d'Enhertu aux États-Unis dans ce contexte.







