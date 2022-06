Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: Imfinzi prometteur dans le cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 30/06/2022 à 09:51









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que des résultats positifs issus d'un essai de phase III ont montré que le traitement par Imfinzi (durvalumab), associé à une chimiothérapie néoadjuvante avant la chirurgie, a démontré une amélioration statistiquement significative de la réponse pathologique complète (pCR) par rapport à la chimiothérapie néoadjuvante seule, chez les patients d'un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) résécable.



Une amélioration statistiquement significative de la réponse pathologique majeure (MPR) a également été observée. L'essai se poursuivra comme prévu pour évaluer le critère d'évaluation principal supplémentaire de la survie sans événement (EFS).



'Engager la réponse immunitaire avec Imfinzi avant et après la chirurgie est une nouvelle stratégie passionnante, et nous espérons que ces premières découvertes permettront d'améliorer la survie des patients atteints d'un cancer du poumon dans ce contexte potentiellement curatif', Susan Galbraith, vice-présidente exécutive en charge de la R&D en oncologie.





