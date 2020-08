Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : Imfinzi obtient une revue prioritaire de la FDA Cercle Finance • 18/08/2020 à 10:03









(CercleFinance.com) - Les autorités sanitaires américaines ont accordé une procédure de revue prioritaire à une version allégée d'Imfinzi, l'anticancéreux d'AstraZeneca, annonce mardi le groupe pharmaceutique. Si elle venait à être approuvée par la FDA, cette option thérapeutique permettrait aux patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules ou d'un cancer de la vessie de ne recevoir qu'une injection par mois, contre une injection toutes les deux semaines à l'heure actuelle. Imfinzi est une immunothérapie qui permet de contrer les tactiques d'évasion immunitaire de la tumeur et de favoriser l'inhibition de la réponse immunitaire.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +0.62%