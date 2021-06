Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : Imfinzi améliore la survie de patients Cercle Finance • 04/06/2021 à 14:22









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé vendredi qu'une étude de phase III avait démontré le bénéfice en termes de survie de son immunothérapie Imfinzi chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules de stade trois. Au terme d'un suivi de près de cinq ans, les données de l'analyse montrent que 43% des patients traités avec Imfinzi étaient toujours en vie, contre 33% pour le groupe placebo. La survie globale a été de 47,5 mois contre 29,1 mois pour les patients du groupe placebo, précise le laboratoire. Le bénéfice était aussi significatif pour un autre paramètre, l'amélioration de la survie sans progression de la maladie, puisque 33% des patients n'ont pas connu de rechute au bout de cinq ans.

