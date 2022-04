Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: hausse de 60% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/04/2022 à 09:54









(CercleFinance.com) - AstraZeneca publie un chiffre d'affaires de 11,49 Mds$ au titre du 1er trimestre 2022, en hausse de 60% à changes constants par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité est portée par Alexion, société de biotechnologie et de R&D rachetée par AstraZeneca, ainsi que par plusieurs contrats portant sur le Vaxzevria (le vaccin Covid du laboratoire) dont plusieurs livraisons sont attendues au 2nd semestre.



Le BPA ajusté ressort à 1,89$, en hausse de 20% par rapport au 1er trimestre 2021.



Dans ce contexte, AstraZeneca anticipe un chiffre d'affaires 2022 compris dans la partie supérieure d'une fourchette de 13 à 19%. Le BPA ajusté est attendu entre 25 et 29%.





