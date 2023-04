Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

AstraZeneca: hausse de 6% du BPA ajusté trimestriel information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 09:50

(CercleFinance.com) - AstraZeneca publie un chiffre d'affaires de 10,88 milliards de dollars au titre du 1er trimestre, stable à taux de change constants par rapport à la même période un an plus tôt, malgré un recul des contrats Covid de l'ordre de 1460 millions de dollars.



Le BPA ajusté s'établit à 1,92$, en hausse de 6% à taux de change constants.



' AstraZeneca a connu un bon début d'année 2023, avec un chiffre d'affaires total hors médicaments COVID-19 en augmentation de 15 %. Notre performance dans les marchés émergents a été particulièrement solide et je suis impressionné par la croissance et le rythme de l'innovation que je vois en Chine, ce qui souligne l'avantage concurrentiel de notre présence de premier plan dans ce pays', a commenté Pascal Soriot, le directeur général du laboratoire.



Pour l'exercice 2023, le laboratoire anglo-suédois réitère ses guidances, à savoir un chiffre d'affaires en croissance de 1 à 5% (et en croissance à deux chiffres hors contrats Covid). Le BPA ajusté 2023 est attendu en hausse, globalement entre 7 et 13%.