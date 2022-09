Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: Forxiga approuvé en Chine information fournie par Cercle Finance • 05/09/2022 à 16:45









(CercleFinance.com) - Forxiga (dapagliflozine) d'AstraZeneca, un inhibiteur du cotransporteur 2 du sodium-glucose (SGLT2), a été approuvé en Chine pour réduire le risque de diminution soutenue du débit de filtration glomérulaire estimé, d'insuffisance rénale terminale, de décès d'origine cardiovasculaire et d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque chez les adultes atteints d'insuffisance rénale chronique à risque de progression avec ou sans diabète de type 2.



Cette affection touche 850 millions de personnes dans le monde. Cependant, les taux de diagnostic restent faibles et jusqu'à 90% des patients ignorent qu'ils sont atteints de la maladie.



L'approbation de l'Administration nationale des produits médicaux de Chine est basée sur les résultats positifs de l'essai de phase III.



Sir Mene Pangalos, vice-président exécutif, R&D bio-pharmaceutique, AstraZeneca a déclaré: 'Cette approbation marque une étape importante dans notre ambition d'arrêter, d'inverser et finalement de guérir la maladie rénale chronique dans le monde.'



Forxiga (connu sous le nom de Farxiga aux Etats-Unis) est maintenant approuvé dans 100 pays du monde, dont les Etats-Unis, l'Union européenne et le Japon.





Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +0.20%