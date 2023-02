Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: Forxiga approuvé dans l'insuffisance cardiaque information fournie par Cercle Finance • 07/02/2023 à 10:06









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé mardi que la Commission européenne avait approuvé son comprimé Forxiga dans le traitement de insuffisance cardiaque symptomatique chronique.



Le groupe biopharmaceutique précise que l'autorisation de Bruxelles porte sur l'insuffisance cardiaque présentant une fraction d'éjection du ventricule gauche (LVEF), notamment chez les patients ceux avec une fonction ventriculaire gauche préservée (HFpEF) et modérément réduite (HFmrEF).



Dans un communiqué, AstraZeneca précise que cette homologation fait suite à un avis positif du CHMP de l'Agence européenne du médicament, datant de décembre 2022, et de résultats cliniques de phase III favorables.



Des études cliniques avaient établi que Forxiga présentait un bénéfice en termes de 'mortalité' dans l'insuffisance cardiaque, sachant que la moitié des patients atteints de la pathologie ne sont plus en vie cinq ans après leur diagnostic.



Forxiga, administré par voie orale en une seule prise quotidienne, est un inhibiteur sélectifs du cotransporteur du sodium-glucose qui permet d'améliorer l'équilibre glycémique et de favoriser la perte de poids et la réduction de la tension artérielle.





