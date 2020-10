Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : Forxiga a été recommandé par le CHMP Cercle Finance • 19/10/2020 à 11:25









(CercleFinance.com) - Le Forxiga d'AstraZeneca a été recommandé par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Union européenne pour le traitement de l'insuffisance cardiaque, ce qui ouvre la voie à une éventuelle approbation. Forxiga a été recommandé pour une extension d'indication concernant le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique symptomatique avec une fraction d'éjection réduite chez les adultes avec et sans diabète de type 2, a déclaré le fabricant du médicament. L'insuffisance cardiaque, une maladie chronique mortelle dans laquelle le coeur ne peut pas pomper suffisamment de sang dans le corps, touche environ 15 millions de personnes en Europe, a déclaré AstraZeneca. La société a indiqué que la triple thérapie Trixeo Aerosphere a également été recommandée par le CHMP pour une autorisation de mise sur le marché dans l'UE pour un traitement d'entretien chez les patients adultes atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) modérée à sévère. La Commission européenne suit généralement la recommandation faite par le CHMP, qui examine les demandes pour tous les États membres de l'UE.

