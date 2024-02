Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: finalise avec succès l'acquisition de Icosavax information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 16:40









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé aujourd'hui avoir finalisé avec succès l'acquisition de Icosavax, société biopharmaceutique américaine axée sur le développement de 'vaccins différenciés à haut potentiel'.



A la suite de cette acquisition, Icosavax devient une filiale d'AstraZeneca, avec des opérations à Seattle, aux États-Unis.



L'acquisition renforcera ainsi le pipeline d'AstraZeneca, avec notamment le IVX-12, principal candidat vaccin expérimental (prêt pour la phase III) d'Icosavax contre le VRS et le métapneumovirus humain (hMPV).



L'acquisition a été réalisée par le biais d'une OPA visant l'achat de toutes les actions en circulation d'Icosavax pour un prix initial de 15$ par action, plus un droit de valeur conditionnelle pouvant aller jusqu'à 5$ par action.



Ensemble, les paiements initiaux et conditionnels des droits, s'ils sont réalisés, représentent une valeur de transaction d'environ 1,1 milliard de dollars.



À l'expiration de l'OPA, 35 912 932 représentant environ 70,7 % des actions ordinaires en circulation d'Icosavax avaient été apportées.





