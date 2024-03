Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: feu vert pour Ultomiris aux USA dans la NMOSD information fournie par Cercle Finance • 25/03/2024 à 10:02









(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir que Ultomiris (ravulizumab-cwvz) a été approuvé aux États-Unis pour le traitement des patients adultes atteints trouble du spectre de la neuromyélite optique (NMOSD), une maladie auto-immune rare et débilitante qui affecte le système nerveux central, y compris la colonne vertébrale et les nerfs optiques.



L'approbation par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis s'appuie sur les résultats positifs d'un essai de phase III, publiés dans Annals of Neurology.



Ultomiris a atteint le critère d'évaluation principal, à savoir le délai avant la première rechute lors de l'essai, comme l'a confirmé un comité d'évaluation indépendant.



Aucune rechute n'a été observée chez les patients Ultomiris avec une durée médiane de traitement de 73 semaines.







