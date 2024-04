Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: feu vert du CHMP pour Truqap + Faslodex information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 10:00









(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir que le Truqap (capivasertib) associé au Faslodex (fulvestrant) a été recommandé par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour approbation dans l'Union européenne (UE) pour le traitement des patientes adultes atteintes d'un cancer du sein localement avancé ou métastatique à récepteurs d'oestrogènes (ER) positifs, HER2 négatif avec un ou plusieurs altérations (PIK3CA, AKT1 ou PTEN) suite à une récidive ou à une progression pendant ou après un régime endocrinien.



Dans l'essai, Truqap en association avec Faslodex a réduit le risque de progression de la maladie ou de décès de 50% par rapport à Faslodex seul chez les patientes présentant des tumeurs présentant des altérations PI3K, AKT ou PTEN.



En Europe, le cancer du sein reste la principale cause de décès par cancer, avec plus de 140 000 décès en 2022 et plus de 550 000 nouvelles patientes diagnostiquées la même année.



'Cette recommandation positive marque une étape importante dans la fourniture d'une nouvelle option de traitement indispensable pour environ la moitié des patientes dans ce contexte présentant ces biomarqueurs tumoraux spécifiques', a commenté Mafalda Oliveira, consultante principale au département d'oncologie médicale de l'hôpital universitaire de Vall d'Hebron et chercheuse clinique principale du groupe de cancer du sein de l'Institut d'oncologie de Vall d'Hebron (VHIO) à Barcelone.





