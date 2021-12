Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

AstraZeneca: feu vert de la HAS pour un traitement Covid-19 information fournie par Cercle Finance • 13/12/2021 à 10:38

(CercleFinance.com) - La HAS (haute autorité de santé) s'est prononcé sur un nouveau traitement de la Covid-19 pour des patients à risque de développer une forme sévère de la maladie : une association d'anticorps monoclonaux en traitement préventif, tixagévimab-cilgavimab (Evusheld) d'AstraZeneca.



La HAS donne son feu vert à l'utilisation de Evusheld en prophylaxie pré-exposition pour des patients à très haut risque de forme sévère de Covid-19.



Evusheld est une association d'anticorps monoclonaux, le tixagévimab et le cilgavimab. Les anticorps monoclonaux sont des anticorps fabriqués spécifiquement pour traiter une maladie.



' Ceux qui sont évalués aujourd'hui sont dirigés contre la protéine Spike du SARS-CoV-2, l'empêchant ainsi d'entrer dans les cellules humaines et de s'y multiplier. Le traitement est administré par voie intramusculaire et son efficacité est obtenue 14 jours après son administration, pendant lesquels le patient n'est pas encore protégé ' indique la HAS.