AstraZeneca : feu vert de l'AEM pour le vaccin de la Covid

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que son vaccin contre la Covid-19 a été recommandé pour une autorisation de mise sur le marché conditionnelle (CMA) dans l'Union européenne (UE) pour les personnes de plus de 18 ans, par l'Agence européenne des médicaments (AEM). Celle-ci s'appuie sur l'examen continu des données d'essais et recommande l'administration de deux doses de vaccin à intervalle de quatre à douze semaines Ce schéma posologique s'est révélé sûr et efficace dans la prévention de la Covid-19 symptomatique, sans cas graves ni hospitalisations, plus de 14 jours après la deuxième dose, rapporte AstraZeneca. Le laboratoire espère désormais que l'UE approuvera sous peu la mise sur le marché pour que la vaccination active puisse commencer dans les États membres.

