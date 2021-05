Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : feu vert de Bruxelles pour Tagrisso Cercle Finance • 28/05/2021 à 09:41









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé vendredi que l'Union européenne avait approuvé l'utilisation de son médicament Tagrisso dans le traitement des formes précoces du cancer du poumon muté EGFR. Le laboratoire pharmaceutique souligne que le feu vert de Bruxelles s'appuie sur des données de phase III ayant montré une réduction de 80% du risque de récurrence de la maladie ou de décès chez les patients traités. AstraZeneca précise qu'en Europe, entre 10% et 15% des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules présentent une altération du gène EGFR.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -1.18%