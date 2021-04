Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : feu vert américain au rachat d'Alexion Cercle Finance • 16/04/2021 à 14:24









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé vendredi que l'autorité de la concurrence américaine (FTC) lui avait communiqué son accord concernant le projet de rachat de la société biopharmaceutique américaine Alexion. Cette acquisition de 39 milliards de dollars, annoncée initialement en décembre dernier, a été validée sans qu'aucune vente d'actifs ne soit exigée. Fondée en 1992 dans le Connecticut, Alexion développe des traitements à destination des patients atteints de maladies rares graves. Suite à la finalisation de l'opération, AstraZeneca dit avoir l'intention d'implanter à Boston une filiale baptisée 'Alexion, la branche de maladies rares d'AstraZeneca' qui devrait afficher des taux de croissance à deux chiffres. Les autorités européennes, britanniques et japonaises doivent encore se prononcer sur l'opération.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.19%