AstraZeneca: feu vert à Vaxzevria comme rappel dans l'UE

(CercleFinance.com) - AstraZeneca indique que son vaccin contre la Covid-19, Vaxzevria, a été approuvé dans l'Union européenne (UE) par l'Agence européenne des médicaments (EMA) en tant que rappel de troisième dose chez l'adulte.



Les professionnels de la santé peuvent désormais utiliser le produit comme rappel de troisième dose chez les patients ayant déjà reçu un schéma vaccinal primaire de Vaxzevria ou d'un vaccin à ARNm contre la Covid-19 approuvé par l'UE.



Cette autorisation est fondée sur des preuves démontrant une réponse immunitaire accrue après une troisième dose de rappel avec Vaxzevria suivant un calendrier de vaccination primaire de Vaxzevria ou d'un vaccin à ARNm.



'On estime que Vaxzevria a aidé à prévenir 50 millions de cas de Covid-19, cinq millions d'hospitalisations et sauvé plus d'un million de vies dans le monde, sur la base de résultats modèles évaluant la Covid-19 dans le monde entier', précise le laboratoire.





