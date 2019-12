Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : feu vert à Imfinzi en cancer du poumon en Chine Cercle Finance • 12/12/2019 à 10:24









(CercleFinance.com) - Le laboratoire pharmaceutique AstraZenezca annonce avoir reçu le feu vert des autorités de santé chinoises pour son immunothérapie Imfinzi pour le traitement de patients atteints de cancers du poumon non à petite cellules non résécables au stade III. Selon des résultats de phase III, Imfinzi a réduit le risque de décès de 32% et a prolongé la vie de patients sans progression de la maladie ou décès de plus de onze mois. La Chine représente plus d'un tiers des diagnostics et décès liés au cancer du poumon dans le monde.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.42%