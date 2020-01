Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : Farxiga obtient un examen prioritaire de la FDA Cercle Finance • 06/01/2020 à 10:36









(CercleFinance.com) - La Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) a accordé la désignation d'examen prioritaire au médicament contre le diabète Farraiga d'AstraZeneca pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque, a déclaré lundi le fabricant de médicaments anglo-suédois. La FDA a accepté une nouvelle demande de médicament supplémentaire pour Farxiga afin de réduire le risque de décès cardiovasculaire ou l'aggravation de l'insuffisance cardiaque chez les adultes souffrant d'insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection réduite avec et sans diabète de type 2, a déclaré le groupe. La FDA prendra sa décision finale au deuxième trimestre 2020.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -1.78%