Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : fait un point sur l'innocuité du vaccin Cercle Finance • 15/03/2021 à 09:50









(CercleFinance.com) - AstraZeneca aimerait rassurer sur l'innocuité de son vaccin COVID-19 sur la base de preuves scientifiques claires. L'innocuité est d'une importance primordiale et la Société surveille continuellement l'innocuité de son vaccin indique le groupe. ' Un examen attentif de toutes les données disponibles sur l'innocuité de plus de 17 millions de personnes vaccinées dans l'Union européenne (UE) et au Royaume-Uni avec le vaccin COVID-19 AstraZeneca n'a montré aucune preuve d'un risque accru d'embolie pulmonaire, de thrombose veineuse profonde (TVP) ou de thrombocytopénie, dans le groupe d'âge, de sexe, d'un lot ou dans un pays donné ' indique le groupe. Le rapport mensuel sur la sécurité sera rendu public sur le site web de l'Agence européenne des médicaments cette semaine, conformément aux mesures exceptionnelles de transparence du COVID-19.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.08%