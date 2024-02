Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: extension d'un contrat avec Sodexo information fournie par Cercle Finance • 22/02/2024 à 14:12









(CercleFinance.com) - Sodexo annonce étendre son contrat de services de restauration et de facilities management avec les laboratoires AstraZeneca au Royaume-Uni, en Suède, au Danemark, en Finlande et en Norvège pour une durée supplémentaire de cinq ans.



A travers cette collaboration approfondie, le groupe enrichit ses prestations de notamment avec des services de restauration, ainsi que des prestations de nettoyage, des services techniques, d'entretien des espaces extérieurs, ou de gestion des déchets.



'Avec nos équipes nous continuerons à générer de la valeur en soutenant les engagements forts de nos deux entreprises en matière de durabilité, de sécurité, de qualité et de conformité, d'innovation et de personnes', explique-t-on chez Sodexo.





