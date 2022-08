Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: examen prioritaire pour Lynparza aux USA information fournie par Cercle Finance • 16/08/2022 à 10:01









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé jeudi que son comprimé contre le cancer Lynparza ferait l'objet d'un examen prioritaire aux Etats-Unis pour le traitement du cancer de la prostate résistant à la castration et métastatique (mCRPC).



Le Lynparza, développé en partenariat avec l'américain Merck, cible les tumeurs présentant un certain déficit avec l'objectif de tuer les cellules cancéreuses de manière sélective.



La décision de la FDA, qui concerne l'association du médicament avec l'abiraterone et la prednisone ou la prednisolone seule, s'appuie sur des données de phase III ayant montré que ce type de combinaison réduisait de 34% le risque de décès ou de progression de la maladie chez les patients traités.



L'autorisation finale de la FDA est attendue dans le courant du quatrième trimestre.



Le Lynparza est déjà approuvé dans plusieurs pays pour traiter un certain nombre de cancers, comme le cancer du sein, le cancer de l'ovaire ou le cancer du pancréas.





