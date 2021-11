Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : examen prioritaire pour le Lynparza information fournie par Cercle Finance • 30/11/2021 à 09:52









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que sa demande de nouveau médicament supplémentaire (sNDA) portant sur le Lynparza (olaparib) a été acceptée et a reçu un examen prioritaire aux États-Unis pour le traitement adjuvant des patientes atteintes d'un cancer du sein précoce à haut risque HER2-négatif avec mutation BRCA (BRCAm) qui ont déjà été traitées avec une chimiothérapie avant ou après la chirurgie. La sNDA était basée sur les résultats de l'essai de phase III OlympiA ayant montré que Lynparza a démontré une amélioration statistiquement significative et cliniquement significative de la survie sans maladie invasive (iDFS), réduisant le risque de récidive du cancer du sein invasif, de second cancer ou de décès de 42% par rapport au placebo.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -1.43%