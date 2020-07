Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : examen prioritaire par la FDA pour le Brilinta Cercle Finance • 09/07/2020 à 11:41









(CercleFinance.com) - Le groupe AstraZeneca annonce ce jeudi que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé un examen prioritaire au Brilinta, un traitement pour la réduction du risque d'AVC chez les patients qui ont subi un accident vasculaire cérébral ischémique aigu ou une attaque ischémique transitoire. La FDA devrait prendre sa décision finale au quatrième trimestre 2020. Les résultats d'un essai de phase III ont ainsi montré que l'aspirine conjuguée au Brilinta utilisé deux fois par jour pendant 30 jours entraînait une réduction statistiquement significative et cliniquement significative du risque, par rapport à l'aspirine seule.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.43%