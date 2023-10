Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: examen prioritaire de la FDA pour Tagrisso information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 10:38









(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir que la FDA a accepté d'examiner dans le cadre d'un examen prioritaire sa demande supplémentaire de nouveau médicament (sNDA) pour Tagrisso (osimertinib) associé à une chimiothérapie, comme traitement potentiel des adultes atteints d'un cancer du poumon non à petite cellule localement avancée ou métastatique avec mutation du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFRm).



La décision de la FDA est attendue au cours du premier trimestre 2024.



Selon Susan Galbraith, vice-présidente exécutive de la R&D en oncologie chez AstraZeneca, les résultats d'un essai montrent que Tagrisso a offert aux patients neuf mois supplémentaires de survie sans progression de la maladie lorsqu'il était associé à une chimiothérapie.



'Cette option est particulièrement importante pour les patients présentant un pronostic plus sombre, comme ceux présentant des métastases cérébrales. Nous sommes impatients de travailler avec la FDA sur un calendrier accéléré pour proposer ce schéma thérapeutique aux patients le plus rapidement possible', a-t-elle ajouté.





Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.94%