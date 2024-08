Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: examen prioritaire de la FDA pour Imfinzi information fournie par Cercle Finance • 15/08/2024 à 09:41









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé jeudi que la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine, avait accordé un examen prioritaire à sa demande de licence de produit biologique concernant son immunothérapie Imfinzi dans le traitement du cancer non à petites cellules.



La FDA devrait rendre sa décision dans le courant du quatrième trimestre 2024, précise le laboratoire pharmaceutique dans un communiqué.



Le groupe précise que l'avis de la FDA concerne le traitement des patients atteints cancer non à petites cellules localisé dont la maladie n'a pas progressé suite à l'administration d'une chimiothérapie.



AstraZeneca indique avoir également a obtenu de la part de la Food and Drug Administration (FDA) le statut de 'percée thérapeutique' ('breakthrough') dans cette indication, une dénomination qui vise à accélérer le développement et l'examen des médicaments destinés à traiter des maladies graves.



Lors d'essais cliniques de phase III, Imfinzi a réduit le risque de décès de 27% par rapport au placebo, avec une espérance de vie ayant atteint 55,9 mois contre 33,4 mois dans le groupe placebo.



A la Bourse de Londres, l'action AstraZeneca progressait de 0,7% jeudi matin suite à ces annonces, à comparer avec un gain de 0,1% pour l'indice de référence FTSE 100.





