AstraZeneca: évaluation accélérée du nirsevimab par l'EMA

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce aujourd'hui que sa demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) portant sur le nirsevimab va être traitée dans le cadre d'une procédure d'évaluation accélérée par l'Agence européenne des médicaments (EMA).



Développé en collaboration avec Sanofi, le nirsevimab est un anticorps expérimental conçu pour prévenir les infections des voies respiratoires inférieures des nourrissons par le virus respiratoire syncytial (VRS).



L'évaluation accélérée permet de réduire le délai d'examen d'AMM, le nirsevimab présentant potentiellement un intérêt majeur pour la santé publique et l'innovation thérapeutique



Selon Mene Pangalos, vice-président exécutif en charge de la R&D biopharmaceutique chez AstraZeneca, le nirsevimab a en effet ' le potentiel d'être le premier vaccin à offrir une protection à tous les nourrissons contre le virus respiratoire syncytial '.







