AstraZeneca et Bruxelles enterrent la hache de guerre

(AOF) - L'Union européenne et AstraZeneca ont conclu aujourd'hui un accord qui garantira la livraison des doses restantes du vaccin contre le Covid-19 aux États membres, conformément aux termes de l'accord d'achat anticipé conclu le 27 août 2020 avec le groupe pharmaceutique. L'accord mettra également fin au litige en cours devant le tribunal de Bruxelles.

Cet accord de règlement prévoit l'engagement ferme d'AstraZeneca de livrer, en plus des quelque 100 millions de doses livrées jusqu'à la fin du deuxième trimestre, 135 millions de doses d'ici la fin de 2021 (60 millions de doses d'ici la fin du troisième trimestre et 75 millions de doses d'ici la fin du quatrième trimestre) et les doses restantes (65 millions) d'ici la fin de mars 2022, ce qui portera le nombre total de doses livrées à 300 millions de doses comme convenu dans le contrat.

" Bien que nous ayons atteint cette semaine l'étape importante de la vaccination complète de 70 % de la population adulte de l'UE, il existe des différences significatives dans les taux de vaccination entre nos États membres, et la disponibilité continue des vaccins, y compris ceux d'AstraZeneca, reste cruciale " a déclaré Stella Kyriakides, Commissaire européen à la santé et à la politique des consommateurs.

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.