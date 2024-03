Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: essai prometteur dans le cancer de l'endomètre information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 14:45









(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir qu'un essai de phase III a montré qu'Imfinzi (durvalumab) associé à chimiothérapie à base de platine suivi d'Imfinzi plus Lynparza (olaparib) a permis une amélioration de plusieurs critères d'efficacité secondaires clés chez les patientes souffrant de carcinome de l'endomètre récurrent/non résécable pMMR par rapport à la chimiothérapie seule.



Des critères d'évaluation secondaires supplémentaires ont montré des résultats cohérents pour les patients pMMR traités par Lynparza et Imfinzi, démontrant une réduction du risque de seconde progression ou de décès (SSP2) de 32 % pour l'association par rapport au bras témoin.



Susan Galbraith, vice-présidente exécutive de la R&D en oncologie chez AstraZeneca, a déclaré : 'les résultats DUO-E ont montré que l'ajout d'Imfinzi à la chimiothérapie offre de meilleurs résultats pour les patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre avancé'.





