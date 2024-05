Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: essai positif dans le cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 10:05









(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir que les résultats de survie globale (SG) d'un essai de phase III ont favorisé le datopotamab déruxtecan (Dato-DXd) par rapport au docétaxel chez les patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) localement avancé ou métastatique ayant reçu au moins une ligne de traitement antérieure.



Bien que les résultats de survie n'aient pas atteint une signification statistique dans la population globale, une amélioration cliniquement significative de la SG a été observée chez les patients atteints de NSCLC non squameux.



Ces résultats s'ajoutent aux données positives de survie sans progression (SSP) présentées au Congrès de la Société Européenne d'Oncologie Médicale 2023, où le datopotamab déruxtecan a montré une amélioration statistiquement significative de la SSP dans la population globale et un bénéfice cliniquement significatif chez les patients atteints de NSCLC non squameux.





