AstraZeneca: essai non concluant pour Infinzei dans le NSCL

(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir qu'un essai de phase III portant sur Imfinzi (durvalumab) n'avait pas atteint une signification statistique pour le critère principal de survie sans progression (SSP) par rapport au placebo dans le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) à un stade précoce (IB-IIIA) après une résection complète de la tumeur chez des patients dont les tumeurs expriment le PD-L1 sur 25% ou plus des cellules tumorales.



'Nous sommes déçus par les résultats de l'essai. Imfinzi a contribué à changer le paysage thérapeutique et a obtenu plusieurs résultats positifs dans des essais de phase III pour les patients atteints de cancer du poumon à un stade plus précoce', a commenté Susan Galbraith, vice-présidente exécutive, R&D en oncologie chez AstraZeneca.



'Nous restons déterminés à répondre aux besoins non satisfaits dans le cancer du poumon grâce à notre vaste programme de développement', a-t-elle ajouté.





