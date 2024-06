Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: essai non concluant dans le cancer du sein information fournie par Cercle Finance • 18/06/2024 à 09:50









(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir qu'un essai de phase III évaluant Truqap (capivasertib) en combinaison avec le paclitaxel chez des patients atteints de cancer du sein triple négatif (CSTN) localement avancé ou métastatique s'est avéré non concluant.



En effet, l'essai n'a pas atteint ses objectifs principaux d'amélioration de la survie globale par rapport au paclitaxel avec un placebo, ni dans la population globale ni dans un sous-groupe de patients avec des altérations biomarqueurs spécifiques (PIK3CA, AKT1 ou PTEN).



Le CSTN est difficile à traiter en raison de l'absence de cibles biomarqueurs exploitables connues, et la chimiothérapie reste le traitement principal.



Malgré les résultats décevants, ces données sont importantes pour mieux comprendre cette forme agressive de cancer du sein, souligne le laboratoire qui continue ses recherches sur Truqap et d'autres traitements dans le cadre de son programme de développement clinique.









