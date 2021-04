Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : essai de phase III concluant pour nirsevimab Cercle Finance • 26/04/2021 à 10:00









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi qu'un essai de phase III consacré au nirsevimab, un médicament développé en partenariat avec Sanofi, avait atteint son critère d'évaluation principal. Dans le cadre de cette étude clinique, le nirsevimab a en effet permis de réduire les infections des voies respiratoires inférieures causées par le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les nourrissons prématurés. Après ces résultats positifs, les soumissions réglementaires en vue de l'homologation du médicament pour tous les nourrissons sont prévues en 2022, précise AstraZeneca. Le groupe biopharmaceutique a également annoncé lundi que son anticancéreux Tagrisso avait reçu un avis favorable du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments pour le traitement adjuvant des formes précoces du cancer du poumon positif aux mutations de l'EGFR. Le laboratoire indique avoir également reçu une recommandation positive du CHMP concernant l'utilisation de selumetinib dans le traitement des enfants atteints de neurofibromatose de type 1 et de neurofibromes plexiformes.

