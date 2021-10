Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : essai de phase III concluant dans le Covid information fournie par Cercle Finance • 11/10/2021 à 09:46









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi que l'essai de phase III consacré à son anticorps AZD7442 avait atteint son critère d'évaluation principal en réduisant 'de manière significative' les risques de développer une forme sévère du Covid-19, voire d'en mourir. Administré en injection intramusculaire, le traitement a permis de réduire ces risques de 50% chez des patients présentant les symptômes de la maladie depuis moins d'une semaine. Dans le groupe AZD7442, seuls 18 'événements' négatifs ont été recensés, sur 407 patients recrutés, contre 37 dans le groupe placebo. L'essai s'est concentré sur des patients non-hospitalisés souffrant des formes légères à modérée de la maladie. Près de 90% des participants provenaient toutefois de populations dites à haut risque, du fait de leurs comorbidités. L'action AstraZeneca affichait une hausse de 0,2% lundi matin à la Bourse de Londres.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.71%