AstraZeneca: essai concluant pour Enhertu en cancer du sein

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que les résultats détaillés d'un essai de phase III ont montré qu'Enhertu (trastuzumab deruxtecan) avait permis d'améliorer significativement la survie sans progression (SSP) par rapport à la chimiothérapie standard chez les patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique HR-positif, HER2-faible.



Enhertu a réduit le risque de progression de la maladie ou de décès de 38 % et la médiane de la SSP était de 13,2 mois contre 8,1 mois pour la chimiothérapie.



Les résultats seront présentés lors de la réunion annuelle 2024 de l'ASCO. Pour rappel, Enhertu est développé par Daiichi Sankyo et AstraZeneca.





