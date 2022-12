Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: essai concluant dans le cancer du sein information fournie par Cercle Finance • 08/12/2022 à 17:37









(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir qu'un essai de phase III portant sur l'association de capivasertib et de Faslodex (fulvestrant) a mis en évidence 'une amélioration cliniquement et statistiquement significative' de la survie sans progression (PFS) chez les patients atteints de certains cancers du sein, par rapport au protocole Faslodex + placebo.



Les résultats montent que capivasertib + Faslodex a entrainé une réduction de 40% du risque de progression de la maladie ou de décès par rapport ) Faslodex + placebo dans la population globale de l'essai.



Ces données prometteuses montrent que le capivasertib pourrait potentiellement faire évoluer les pratiques de soin et constituer une nouvelle option de traitement.



Ce protocole pourrait aussi retarder la progression de la maladie, notamment chez les patients qui sont devenus résistants aux thérapies endocriniennes et aux inhibiteurs de CDK4/6, explique en substance Nicholas Turner, MD, PhD, professeur d'oncologie moléculaire à l'Institute of Cancer Research de Londres.



Les résultats détaillés ont été présentés aujourd'hui à l'occasion du Symposium sur le cancer du sein (SABCS) de San Antonio.





