AstraZeneca: essai concluant dans le cancer de la vessie

(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir qu'un essai de phase III a montré que l'Imfinzi (durvalumab) en combinaison avec la chimiothérapie, a démontré une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la survie sans progression et de la survie globale par rapport à la chimiothérapie néoadjuvante, chez les patients atteints de cancer de la vessie envahissant le muscle (MIBC).



Les patients ont été traités avec Imfinzi en combinaison avec une chimiothérapie néoadjuvante avant la cystectomie (chirurgie pour retirer la vessie), suivie par Imfinzi en monothérapie adjuvante.



Environ un patient sur quatre atteint de cancer de la vessie présente une preuve de l'invasion de la paroi musculaire de la vessie par la tumeur (sans métastases à distance), connue sous le nom de MIBC.



'Ces données montrent pour la première fois que l'ajout de durvalumab à la chimiothérapie avant la chirurgie suivi de durvalumab prolonge la vie des patients', a indiqué le professeur Thomas Powles, professeur et directeur du Barts Cancer Centre (QMUL), Londres.





