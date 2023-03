Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

AstraZeneca: essai concluant dans la polyneuropathie information fournie par Cercle Finance • 27/03/2023 à 09:57

(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir ce matin que les résultats d'un essai de phase III ont montré qu'eplontersen avait atteint ses critères d'évaluation principaux pendant 66 semaines chez des patients atteints de polyneuropathie amyloïde héréditaire à médiation par la transthyrétine (ATTRv-PN).



Les résultats étaient cohérents avec les résultats positifs à 35 semaines annoncés en juin 2022, précise le labotaroire.



'Les résultats positifs de l'analyse de 66 semaines de l'essai de phase III montrent que eplontersen a fourni une réduction constante et soutenue de la protéine transthyrétine et qu'un nombre substantiel de patients s'est amélioré en termes de progression de la neuropathie et de qualité de vie', résume Sami Khella, M.D., chef du département de neurologie, Penn Presbyterian Medical Center et professeur de neurologie clinique, University of Pennsylvania School of Medicine.