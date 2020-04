Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : essai avec Farxiga dans le Covid-19 Cercle Finance • 23/04/2020 à 14:03









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce initier avec le Saint Luke's Mid America Heart Institute un essai de phase III global randomisé pour évaluer le potentiel de Farxiga comme traitement de patients hospitalisés pour le Covid-19. Cet essai vise à évaluer si le médicament peut réduire le risque de progression de la maladie, de complications cliniques ou de décès lié au Covid-19 chez les patients ayant des facteurs de risques cardiovasculaires, métaboliques ou rénaux. Baptisé DARE-19, cet essai est ouvert aux Etats-Unis et dans d'autres pays européens souffrant largement de la pandémie. Le laboratoire pharmaceutique britannique vise pour l'étude un recrutement d'environ 900 patients.

