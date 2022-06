Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

AstraZeneca: en léger repli, un analyste dégrade son conseil information fournie par Cercle Finance • 14/06/2022 à 16:42

(CercleFinance.com) - AstraZeneca cède un peu moins de 1% à Londres, pénalisé par une analyse d'UBS qui abaisse sa recommandation sur le titre, passant de ' achat ' à ' neutre ' tout en abaissant son objectif de cours à 10100 pence (contre 10500 pence précédemment).



L'analyste estime qu'il est temps d'appuyer sur le bouton pause. ' En l'absence de catalyseurs pour le reste de l'année et avec un certain risque de dynamique négative des bénéfices, il est temps de souffler un peu ' indique UBS.



Néanmoins, AstraZeneca a fait savoir la semaine dernière que des résultats de phase III publiés dans The Lancet Respiratory Medicine avaient montré que l'Evusheld d'AstraZeneca (tixagevimab et cilgavimab) offrait une protection ' cliniquement et statistiquement significative ' en tant que traitement ambulatoire du Covid léger à modéré et contre la progression de la maladie vers des formes sévères ou le décès, par rapport au placebo.